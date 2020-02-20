Andre Sousa: "Attığım gol bana öz güven aşıladı"

20.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:15

Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında transfer ettiği Portekizli futbolcu Andre Sousa, Çaykur Rizespor maçında ilk golünü attığını belirterek, "Attığım gol beni mutlu etti ve öz güven aşıladı" dedi.



Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerde yapılan son çalışma öncesi Gaziantep FK'nın yeni transferlerinden Andre Sousa basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni takımında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyen Sousa, bu golle öz güveninin arttığını da vurguladı.



"Attığım gol bana öz güven aşıladı"



Attığı golden ziyade galibiyetin daha önemli olduğunu söyleyen Andre Sousa, "Çaykur Rizespor maçında bizim için önemli olan galibiyetti. Bu galibiyet de benim ve Papy'nin attığı gollerle geldi. Ben herkesin gol atmasını isterim. Çünkü takımın galip gelmesi daha önemli. Attığım gol için de mutluyum. Çünkü o gol bana öz güven aşıladı. Maçtan önce de oğlumla anlaşmıştık. Eğer gol atarsam seni arayacağım demiştim oğluma. O yüzden golden sonra da öyle bir sevinç yaşadım" dedi.



"Rize galibiyeti bizi yukarı çıkaracaktır"



Çaykur Rizespor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Andre Sousa, "Rize maçında kontra ataklarla etkili olan bir rakibe karşı oynadık. Bizim için önemli bir maçtı ve öncesinde de bunun farkındaydık. Rakibimizi de ona göre analiz ettik. Sonuçta 3 puan aldığımız için mutluyum. Bu 3 puan takımımızı yukarılara doğru tırmandıracaktır. Takım olarak çok çalıştık ve çok gayret ettik" ifadelerini kullandı.



"Herkes beni çok iyi karşıladı"



Gaziantep ekibinde olduğu için mutlu olduğunu da dile getiren ve takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını vurgulayan 29 yaşındaki Portekizli yıldız, "Ben burada olduğum için çok mutluyum. Burada herkes beni iyi karşıladı ve ailelerine kabul ettiler. Takımda özellikle Morais ile aynı dili konuştuğumuz için daha çok vakit geçiriyorum. Onun dışında İspanyolca bilen Maxim ve Tosça ile de iyi anlaşıyorum. Diğer arkadaşlarla da çok iyi vakit geçiriyorum. Ayrıca takım olarak da çok iyi yolda olduğumuza inanıyorum. Taraftarlarımız da çok ateşli. Onların desteğiyle Sivas ve Rize maçlarını kazandık. Bizi desteklemeye devam etsinler" şeklinde konuştu.



"Göztepe maçından puanlarla dönmek istiyoruz"



Göztepe maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sousa, "Gaziantep takımı sahaya çıktığı her maçta galibiyet ve 3 puan hedefler. Biz bunun amacındayız. Göztepe maçı da deplasmanda oynayacağımız zorlu bir maç bizim için. Umarım orada puanlarla döneriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA