Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
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Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı

Borussia Dortmund'un sözleşmesini feshettiği Alman forvet Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
17.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:56

Borussia Dortmund'un sözleşmesini feshettiği Alman forvet Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Alman yıldız Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

57 kez Almanya Milli Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Dortmund, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıkları olarak feshettiği açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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