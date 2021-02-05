Andre Onana'nın Ajax'taki En İyi Kurtarşları

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, 19 yaşında kapısından girdiği Ajax'ta 2016-17 sezonundan itibaren devraldığı Ajax kalesinde verdiği güçlü performanslar sayesinde Avrupa'nın en heyecan verici kalecilerinden biri haline geldi. Onana'nın dört sezon içerisinde Amsterdam ekibinin direkleri arasında yaptığı en iyi kurtarışları sizler için derledik.