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Andre Gomes Antrenmanlara Başladı

2019-20 Premier Lig sezonunda Everton'ın Tottenham'la karşılaştığı mücadelede girdiği pozisyonda bacağı kırılan ve sahalardan yaklaşık üç ay uzak kalan Andre Gomes, tedavisinde hızlı bir şekilde ilerledi ve Everton antrenmanlarına geri dönmeyi başardı.

14.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:19

2019-20 Premier Lig sezonunda 'ın 'la karşılaştığı mücadelede girdiği pozisyonda bacağı kırılan ve sahalardan yaklaşık üç ay uzak kalan Andre , tedavisinde hızlı bir şekilde ilerledi ve Everton antrenmanlarına geri dönmeyi başardı.

Kaynak: Dugout

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