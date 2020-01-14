Andre Gomes Antrenmanlara Başladı

14.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:19

2019-20 Premier Lig sezonunda Everton'ın Tottenham'la karşılaştığı mücadelede girdiği pozisyonda bacağı kırılan ve sahalardan yaklaşık üç ay uzak kalan Andre Gomes, tedavisinde hızlı bir şekilde ilerledi ve Everton antrenmanlarına geri dönmeyi başardı.