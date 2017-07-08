Andre Castro Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Andre Castro'yu transfer etti.



Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Andre Castro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Futbola Portekiz'in Porto takımında başlayan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Andre Castro, 2013-2014 sezonundan beri Kasımpaşa'da forma giyiyordu.