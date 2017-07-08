Andre Castro Göztepe'de
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Andre Castro'yu transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Andre Castro'yu transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Andre Castro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Portekiz'in Porto takımında başlayan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Andre Castro, 2013-2014 sezonundan beri Kasımpaşa'da forma giyiyordu.