Andre Ayew, Fenerbahçe'yle Sözleşme İmzaladı: Umarım Başarıda Payım Olur

Fenerbahçe, yeni transferi Andre Ayew için bir imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin de katıldığı imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılıyor.

Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"AYEW'İ SATIN ALMA OPSİYONUMUZ VAR"

"Andre Ayew ile 1 yıllık sözleşme imzaladık, satın alma opsiyonlu. Hücum hattı için çok önemli bir takviye. Hocamızın da istediği oyuncuların başında geliyordu. Swansea ile antrenmanlara çıktığı için kendisi fit ve hazır bir durumda. 1 sene bizde kiralık olarak oynayacak ve daha sonra istediğimiz takdirde kendisini kadromuza katma hakkımız var."

Andre Ayew'in açıklamaları şöyle:

"UMARIM FENERBAHÇE'NİN BAŞARISINDA PAYIM OLUR"

"Fenerbahçe'nin ismi beni ilk saniyeden itibaren çok mutlu etti. Yeni bir başkan, teknik ekiple yeni bir çağa girdi Fenerbahçe. Biliyorum ki taraftarların çok büyük beklentisi var. Ben o beklentileri inanıyorum ki karşılayacağım ve Fenerbahçe'nin başarısında da benim de payım olacak."

"Valbuena ile beraber oynadık. Onunla tekrar oynayacak olmaktan mutluyum. Gittiği her yerde kendisini kanıtladı. Onu çok iyi tanıyorum, kalitesini ve yapabileceklerini biliyorum. Tam bir winner."

"GOMİS'LE KARŞILAŞMAK GÜZEL OLACAK"

"Gomis'i de uzun yıllardır tanıyorum. Elbette zaman zaman görüşüyoruz ama artık o bir tarafta, ben diğer taraftayım. Onunla karşı karşıya oynayacak olmak renkli ve heyecanlı olacak. Hepimiz kazanmak istiyoruz."

"Beni en çok heyecanlandıran şey Fenerbahçe taraftarı."