Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Kwesi Appiah, Andre Ayew'i Eleştirdi

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Kwesi Appiah, Fenerbahçe'de top koşturan Andre Ayew'i neden kadroya almadığını açıkladı.

"KENDİNİ ÖLDÜRECEK OYUNCU GEREK"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Appiah, futbolcunun kendisini milli takıma adamadığını söyledi. Gana teknik direktörü "Eğer bir futbolcu iyi olmadığını ya da sakat olduğunu söylüyorsa, o zaman benim işim onun yerine uygun başka bir oyuncuyu çağırmaktır. Kimse Gana'dan büyük değil. Kendisini milli takıma adayan futbolculara ihtiyacım var. Ülke için kendini öldürmeye hazır oyunculara ihtiyacım var" dedi.

"HASTALIK, SAKATLIK DİYİP GİTMEYECEK"

Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew ile birlikte, Gana'nın geçen yıl Kongo ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında oynamadıkları için teknik adamın kendilerine kızgın olduğu belirtiliyor. Andre Ayew'in sakat olduğunu söylediği, Jordan Ayew'in ise mide ağrılarını öne sürerek takıma katılmadığı vurgulanıyor. O tarihten sonraki milli takım kadrolarına iki ismin çağrılmadığına dikkat çekiliyor.