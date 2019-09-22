Andone: "Büyük takımların bahanesi olamaz"

22.09.2019 22:20

"2. golü atsaydık oyunun yönü, kaderi değişecekti"



Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Florin Andone Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sonuç için tabii ki mutlu değilim. İlk maçımda galip gelseydik daha iyi olurdu. 2. golü atsaydık oyunun yönü, kaderi değişecekti" dedi.



"Dünyanın sonu değil"



"Büyük takımların bahanesi olamaz" diye sarı kırmızılı futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:



"Golleri bulmamız lazımdı. Yapacak bir şey yok, dünyanın sonu değil, son maçımız da değil. Galibiyetlere başlamamız gerekiyor"