Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
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Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz

Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Demirören Haber Ajansı / İskender ZENGİN - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Çiğşar kirazı çiçek açtı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Çiğşar kirazı çiçek açtı. Ağaçları süsleyen bembeyaz çiçekler, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. 

Ortadaoğu'dan Rusya'ya, İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok ülkeye ihraç edilen Çiğşar kirazı, çiçek açtı. 1650 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde yetişen, lezzeti ve aroması nedeniyle İngiliz kraliyet ailesinin de tercih ettiği belirtilen Çiğşar kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla seyirlik görüntüler ortaya çıktı. Ardıç, çam ve sedir gibi yemyeşil ağaçların arasındaki kiraz ağaçlarının bembeyaz çiçekleri, görenlerin beğenisini topladı. 


- Kahramanmaraş
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz
Andırın, kiraz ağacı çiçekleriyle bembeyaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender ZENGİN

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