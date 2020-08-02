Andırın'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
02.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:53
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Ayşepınarı mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 arazöz, 3 su tankı ve 1 helikopter ile müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA