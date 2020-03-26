Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi'nde Erdem Abbak'a ait 2 katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA