Anderson Talisca, Taraftarlara Veda Etti: Beşiktaş'ı Asla Unutmayacağım
Beşiktaş'ta 2 sezondur kiralık oynayan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından "Üst üste 2 yıl oldu. Beşiktaş'ı asla unutmayacağım." yazdı.
Beşiktaş'ta 2 sezondur kiralık oynayan Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 'veda ediyor' şeklinde yorumlandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Türkçe "Üst üste 2 yıl oldu. Beşiktaş'ı asla unutmayacağım' anlamına gelen 'Foram 2 anos seguido nunca irei esquecer Beşiktaş' yazan Portekizli yıldızın bu sözleri veda ediyor anlamında yorumlandı.
BEŞİKTAŞ YA ALIP SATACAK YA DA VAZGEÇECEK
Bilindiği gibi siyah beyazlıların 31 Mayıs'a kadar Benfica kulübüne 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini alma hakkı var.
Ancak; Beşiktaş Brezilyalı yıldızın bonservisini alsa bile Talisca'nın Beşiktaş ve Türkiye macerası sona erecek. Çünkü, şampiyonluğun kaçmasından sonra önümüzdeki sezonun transfer bütçesinde ciddi kesintiye gidecek olan Beşiktaş transfer komitesi Brezilyalı yıldızın bonservisini alırsa anında başka bir takıma satacak. İki gün önce transfer komitesi başkanı Umut Güner ve Futbol A takım direktörü Ali Naibi Roma ile Talisca konusunda görüşmeler yapmıştı. Siyah beyazlılar 31 Mayıs'a kadar Talisca'yı almaya istekli olan diğer kulüplerle de görüşmeye devam edecek. Herhangi bir kulüple anlaşma sağlanması halinde Talisca'nın bonservisi alınacak ve hemen satılacak. Herhangi bir takımla satış konusunda anlaşma sağlanamazsa Talisca defteri kapanacak.
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Roma spor kulübü bu kadar aptal mı ? Sen Benfica''dan 21 milyona alacaksın 30 milyona satacaksın . Sen Talisca''ya 21 milyon euroyu bastırır alırsın . Senin futbolcun olur ancak o zaman başka takımlarla satmak için pazarlığa oturursun . Kaldı ki bir futbolcu aynı sezon içinde birden çok kulüple sözleşme yapamaz . En fazla kiraya verirsin daha sonraki sezonda satabilirsin . Beşiktaş Jimnastik Kulübü sen kendini uyanık zannediyorsun ama İt alyanlar sizden daha uyanık .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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reklamdan ödüm koptu lan mikrofon son ses açıktıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adi tinercilerCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Demirörene iki sezondu bedavadan şambiyon oldu ünce bi spor kulübü kurusunla tınercıler beter olunCevap Yaz 8 9 Yayından KaldırMETİN: he he aynen dinime küfreden müslüman olsa2 Yayından Kaldır