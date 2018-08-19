Anderson Talisca Bu Haftayı da Boş Geçmedi

Çin Liginde 18. hafta mücadelesinde Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande ile Portekizli Paulo Sousa'nın çalıştırdığı Tianjin Quanjian kozlarını paylaştı.

Guanzhou maçı 5-0 kazanırken, golleri 15 ve 57. dakikalarda Paulinho, 52'de Goulart ile 74 ve 90'da Anderson Talisca kaydetti.

7 MAÇTA 9 GOL

Karşılaşmada 90 dakika görev alan Talisca, taraftarları önünde yine maçı boş geçmeyerek, 7. lig maçında 9. kez ağları sarstı.

Alınan bu sonucun ardından Guangzhou Evergrande puanını 36'ya yükseltti ve liderle arasındaki farkı 3'e indirdi.