Anderson Talisca Bu Haftayı da Boş Geçmedi
Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, Tianjin Quanjian ile oynanan maçta 2 gol attı. Brezilyalı yıldız 7 haftada 9 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.
Çin Liginde 18. hafta mücadelesinde Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande ile Portekizli Paulo Sousa'nın çalıştırdığı Tianjin Quanjian kozlarını paylaştı.
Guanzhou maçı 5-0 kazanırken, golleri 15 ve 57. dakikalarda Paulinho, 52'de Goulart ile 74 ve 90'da Anderson Talisca kaydetti.
7 MAÇTA 9 GOL
Karşılaşmada 90 dakika görev alan Talisca, taraftarları önünde yine maçı boş geçmeyerek, 7. lig maçında 9. kez ağları sarstı.
Alınan bu sonucun ardından Guangzhou Evergrande puanını 36'ya yükseltti ve liderle arasındaki farkı 3'e indirdi.
YORUMLAR (2)
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Elinden Kacirdi, O Gün Bugündür Ne Alex Tekmeleyen Fenevrasyonlu Ali Bachceler Nede Yandaslari 8 Dasciklar iflah OlduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bende orda oynasam her hafta gol atarim ne var yani kalitele mucadeli bir lig degil hali saha da oynuyorsun gibi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır