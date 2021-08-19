Anderlecht - Vitesse maçı ne zaman, hangi kanalda? Anderlecht - Vitesse maçı şifresiz mi? Anderlecht - Vitesse maçı hakemi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Anderlecht - Vitesse bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Anderlecht - Vitesse maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.