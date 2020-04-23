andarma ekipleri, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı
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andarma ekipleri, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

Jandarma ekipleri, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladıBursa'da, Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Tim Ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sorumluluk bölgelerinde çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı kutladı.

23.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:56
andarma ekipleri, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

Jandarma ekipleri, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

Bursa'da, Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Tim Ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sorumluluk bölgelerinde çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı kutladı.

Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Tim Ekipleri, Orhangazi İlçesi'ne bağlı Narlıca, Sölöz, Paşapınar ve Narlıca mahallelerindeki çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Jandarma trafik araçlarını balonlar ve bayraklarla süsleyen ekipler, çocukları araçların üzerine çıkardı. Bazı çocuklar şiirler ve İstiklal Marşı okudu. Jandarma ekipleri çocuklara bayrak, balon ve çikolata dağıttı.

andarma ekipleri, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

Kaynak: DHA

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