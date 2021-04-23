Andaç Haznedaroğlu "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" Röportajı
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Andaç Haznedaroğlu "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" Röportajı

DailyMotion.com - Haberler | Sinema

Yazarlığını ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" tiyatro oyunundan aynı isimle sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini gerçekleştiren Andaç Haznedaroğlu ile keyifli söyleşi gerçekleştirdik.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" tiyatro oyunundan aynı isimle sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini gerçekleştiren Andaç Haznedaroğlu ile keyifli söyleşi gerçekleştirdik.

İyi Seyirler!

Andaç Haznedaroğlu 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?' Röportajı

Kaynak: DailyMotion.com

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