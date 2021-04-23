Andaç Haznedaroğlu "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" Röportajı

Yazarlığını ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" tiyatro oyunundan aynı isimle sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini gerçekleştiren Andaç Haznedaroğlu ile keyifli söyleşi gerçekleştirdik.