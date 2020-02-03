: Anda Kardeşe Vefa Derneğinden Şemdinli'deki öğrencilere yardım

03.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:36

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 174 öğrenciye bot, mont ve kitap yardımında bulundu.

İstanbul'dan gelen dernek üyeleri, ilçeye bağlı Boğazköy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere bot, mont ve kitapları dağıtan dernek üyeleri, daha sonra düzenledikleri etkinliklerle öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. Dernek üyesi ve yazar Suat Turgut da öğrencilerle söyleşi yaptı.

Dernek üyesi Kerem Erişen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014'te kurulan derneklerinin Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Erişen, bugün de Hakkari'deki öğrencilere yardımcı olmaya geldiklerini, onlara çeşitli hediyeler dağıttıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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