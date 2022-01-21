ANDA Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyelerine teşekkür belgesi verildi - Haberler
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ANDA Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyelerine teşekkür belgesi verildi

ANDA Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyelerine teşekkür belgesi verildi
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Yangın ve sel felaketinin yaşandığı afet bölgelerinde görev alan ANDA Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyelerine teşekkür belgesi verildi.

BİLECİK (AA) - Yangın ve sel felaketinin yaşandığı afet bölgelerinde görev alan ANDA Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyelerine teşekkür belgesi verildi.

ANDA Bilecik Arama Kurtarma ekibi, yangın ve sel felaketinin yaşandığı afet bölgelerinde yaptığı çalışmalar sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan teşekkür belgelerini Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den teslim aldı.

Demirel, ANDA Bilecik Arama Kurtarma ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

ANDA Bilecik Arama Kurtarma ekibi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında özveriyle görev yapmıştı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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