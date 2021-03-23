Anda Bilecik, Kahramanmaraş Göksun'da
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Anda Bilecik, Kahramanmaraş Göksun'da

23.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:05
Anda Bilecik, Kahramanmaraş Göksun'da

Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilcisi Kadir Esat Kısacık, 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri, kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda andıklarını söyledi.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilcisi Kadir Esat Kısacık, 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri, kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda andıklarını söyledi.

Anda Kardeşe Vefa Derneği ve Anda Arama Kurtarma ekibinin organizasyonu ile Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda kişi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişiden oluşan grup, karlı ve çamurlu arazi şartlarına rağmen 2 bin 100 rakımlı Keş Dağı'na tırmandı. Ellerinde Türk bayrağı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafını taşıyan grup, helikopterin düştüğü bölgeye ulaşarak Türk bayrağı açtı. Gruptakiler, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua etti.

"İsmini Muhsin Dağı olarak değiştirdiğimiz dağdayız"

Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilcisi Kadir Esat Kısacık, organizasyon hakkında yaptığım açıklamada, "İsmini Muhsin Dağı olarak değiştirdiğimiz dağdayız. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen arkadaşlarımızla beraber Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hatıratına hürmeten helikopterinin düştüğü yere tırmanış yaptık. Temennimiz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde iltisakı bulunan tüm şahısların kamu vicdanının bir nebze olsun ferahlatılması, yüreklerimize bir nebze olsun su serpilmesi adına gerekli cezaları alması yönündedir. 12 yıldır takip ettiğimiz sürecin bugünden sonra da takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi. - BİLECİK

Anda Bilecik, Kahramanmaraş Göksun'da
Anda Bilecik, Kahramanmaraş Göksun'da
Anda Bilecik, Kahramanmaraş Göksun'da
Anda Bilecik, Kahramanmaraş Göksun'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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