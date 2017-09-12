And, 'Yılın En İyi Gayrimenkul Şirketi' Seçildi

Anadolu Grubu'nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketi AND Gayrimenkul, dünya çapında başarılı şirketleri ve yöneticileri ödüllendiren ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards'ta 'Yılın En İyi Gayrimenkul Şirketi' (Altın) ve 'Yılın Yönetim Takımı' (Bronz) ödülleriyle, pek çok şirketin ve profesyonelin yer aldığı kategorilerde 2 ödüle birden layık görüldü.

Barcelona'da 21 Ekim 2017'de gerçekleşecek ödül törenine katılacak AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta ödüllerle ilgili "Dünyada kabul gören, en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan Stevie Awards'ta birbirinden değerli iki ödüle layık görülmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak en başından beri iş yapış şeklimizle farklılaşabilmek üzere, YAP - YAŞAT anlayışıyla yola çıktık. Bu değerli ödüller de doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Şimdiye kadar projelerimizle aldığımız ödüllerden sonra şimdi de şirket olarak dünyanın en prestijli ödüllerine layık görüldük. Hem projelerimizin hem de kurumsal duruşumuzun dünyaca kabul görmüş otoriteler tarafından da ödüllendirilmesi çok büyük gurur kaynağıdır. Gelecekte de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek hem ülkemize hem de sektörümüze ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz'' dedi.

