And'ye Onaylanmış Kuruluş Yetkisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, "onaylanmış kuruluş" olarak görevlendirildi.



Bakanlığın, konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Avrupa Komisyonu tarafından kimlik kayıt numarası tahsis edilen AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Asansör Yönetmeliği kapsamında asansörler ürün grubunda yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildi.