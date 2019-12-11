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Ancelotti'den Napoli Taraftarına Özel Teslim

2018-19 sezonunda Napoli teknik direktörü olarak çalışan Carlo Ancelotti, takımın yeni sezon formalarını sipariş eden üç taraftara formalarını bizzat teslim etti ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı..

11.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:14

2018-19 sezonunda teknik direktörü olarak çalışan Carlo Ancelotti, takımın yeni sezon formalarını sipariş eden üç taraftara formalarını bizzat teslim etti ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı..

Kaynak: Dugout

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