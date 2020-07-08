Anayurt Bulvarı'nın birinci etabı trafiğe açıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Anayurt Bulvarı'nın birinci etabı trafiğe açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Anayurt Bulvarı'nın birinci etabı trafiğe açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anayurt Caddesi ile Özsan Sanayi Sitesi Kavşağı'nın kesişme noktasını kapsayan bulvarının birinci etabı tamamlanarak hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, bulvarda yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özer, "Anayurt Bulvarımız, alt tarafta demiryollarına üst tarafta da çevre yoluna eş bir yol olarak önemli bir alternatif erişim ve ulaşım imkanı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA