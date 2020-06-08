"Anayasal İşlem Arkasında Bir Şey Aramak Hukuk Cehaleti" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP ve HDP'li üç ismin milletvekilliklerine son verilmesi için Cumhurbaşkanlığı'nca talimat verildiği iddiasına yanıt verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP ve HDP'li üç ismin milletvekilliklerine son verilmesi için Cumhurbaşkanlığı'nca talimat verildiği iddiasına yanıt verdi. Şentop, "Anayasa ve içtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen hukuk cehaletidir" dedi Kaynak: DailyMotion.com