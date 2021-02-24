Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezinin avukatlarından Kroker: "Esed rejiminin suçu tescillendi"

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Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezinin avukatlarından Patrick Kroker, Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'i insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırmasının bir ilk ve insanlık adına çok önemli...

Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezinin avukatlarından Patrick Kroker, Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'i insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırmasının bir ilk ve insanlık adına çok önemli bir karar olduğunu söyledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Kroker, "Almanya'da Esed rejiminin eski istihbaratçısı hakkında hapis cezası verilmesi, insanlığa karşı işlenen bir suçun ilk kez bir mahkeme tarafından tanınması açısından çok önemli bir karar." dedi.

Kroker, verilen cezanın, dünyada bir mahkemenin bu konuda verdiği ilk karar olduğunun ve rejimin işlediği suçu tescillemesi anlamına geldiğinin altını çizerek "Burada mahkemenin genel olarak verdiği karar çok önemli. Suriye'de barışçıl protesto yapan sivillere karşı yapılanlar insanlığa karşı işlenen suç, ilk defa mahkeme bunu tanıdı." ifadelerini kullandı.

Mahkemedeki 5 hakimin verdiği kararın insanlık için önemini vurgulayan Kroker, "Suriye gizli servisinin insanlığa karşı suç işlediğini tanıması insanlık adına çok büyük bir adım. Esed rejiminin suçu tescillendi." şeklinde konuştu.

Kroker, yargılanan kişiyi büyük bir denizdeki küçük bir balığa benzeterek, bu kararın ardından diğer suçluların da zamanla ortaya çıkacağını inandığını söyledi.

Kroker, dava sonucuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Eyad el Garib bugün işkence ve özgürlükten yoksun bırakmaya yardımcı olma şeklinde insanlığa karşı suç işlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Garib'in sivil halka sistematik bir saldırı kapsamında 30 insanın uluslararası hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden ciddi şekilde mahrum bırakılmasına ve gözaltındayken onlara işkence yapılmasına yardımcı olduğunu belirledi. Mahkeme heyeti, Arap Baharı kapsamında ortaya çıkan protesto hareketini mümkün olduğu kadar erken bastırmak için Suriye hükümetinin en geç Nisan 2011'den itibaren sivil halka yönelik kapsamlı ve sistematik saldırı başlattığı sonucuna vardı. Sanık, gösterilerden kaçanları takip edip onların gözaltına alınmasına katkı sağladı. Orada onların yasa dışı tutulup işkence gördüğünü bilerek hapishaneye götürülmesi eylemine katıldı. Söz konusu 30 kişi de orada işkence gördü."

Enver Raslan'ın yargılanmasına devam edilecek

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bugün açıklanan kararda Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararda, el-Garib'in Suriye istihbaratının çalışanı olarak 2011'in sonbaharındaki Arap Baharı gösterilerinde 30 protestocuyu işkencenin yapıldığı bir hapishaneye götürülmesine yardımcı olduğunun kanıtlandığı belirtilmişti.

Mahkemede Suriye istihbaratı için çalışan diğer sanık Enver Raslan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldiği tespit edilmiş ve her ikisi 2019'da yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek