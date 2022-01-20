Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı - Haberler
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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesini görüşmek için toplandı. Komisyon ilk toplantıda, AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can Başkan seçildi ve AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz katip üye seçildi.

Ayrıca komisyon Güzel'e savunmasını vermek üzere 31 Ocak tarihi saat 14.00'e kadar süre verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Milletvekili, Semra Güzel, Anayasa, Adalet, Politika, Haber

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