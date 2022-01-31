Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı - Haberler
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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Umur Öztürk - Politika
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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı. Yön HDP milletvekili Semra Güzel'i dinlemek için toplandı. HDP tarafının süre uzatımı isteyeceği öğrenildi.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Anayasa, Adalet, Politika, Haber

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