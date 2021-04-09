Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
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Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, aralarında Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin de olduğu 20 siyasi partinin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait mali denetimlerinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı...

Anayasa Mahkemesi, aralarında Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin de olduğu 20 siyasi partinin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait mali denetimlerinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Yüksek Mahkeme, Yurt Partisi'nin 2016, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Sağduyu Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, İYİ Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, İşçi Kardeşliği Partisi, Demokrat Parti, Hür Dava Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2017, Ayyıldız Partisi, Alternatif ve Değişim Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Devrimci İşçi Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin ise 2017 ve 2018 yıllarına ait mali denetimlerini yaptı.

Buna göre, söz konusu partilerin, adı geçen yıllara ait kesin hesap incelenmesinde gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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