Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
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Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

02.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:39
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2016 ve 2017, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisinin 2016, Yüce Diriliş Partisinin 2016 ve 2017, Anavatan Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Liberal Demokrat Partinin 2016 ve 2017, Türk Birliği Partisinin 2016 ve 2017 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

İncelemede, Anavatan Partisi sorumluları hakkında, 2017 ve 2018 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ayrıca, Liberal Demokrat Partinin 2016 ve 2017, Türk Birliği Partisinin ise 2016 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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