Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
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Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
29.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:39

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez Partinin 2014 ve 2015, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisinin 2014 ile 2015, Hak ve Eşitlik Partisinin 2016, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2015, Millet Partisinin 2015 ve 2016, Vatan Partisinin 2015 ve 2016, Hür Dava Partisinin 2016, Genç Partinin 2016 ve 2017, Cihan Partisinin 2016, Önce İnsan Partisinin 2016, Demokrat Partinin 2016, Halkın Yükselişi Partisinin 2016, Emek Partisinin 2016, Emekçi Hareket Partisinin 2016 ve 2017, Bağımsız Cumhuriyet Partisinin 2016, İşçi Kardeşliği Partisinin 2016, Kürdistan Özgürlük Partisinin 2016, Türkiye Komünist Hareketi Partisinin 2016, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2016 ile Kadın Partisinin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Genç Anadolu Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 132 bin 180 lira 56 kuruş gelir, 216 bin 113 lira gider olmak üzere toplam 348 bin 293 lira 56 kuruş karşılığı parti mal varlığının Siyasi Partiler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hazineye irat kaydedilmesine, bunun dışında kalan bölümün ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu sonucuna ulaşıldı.

Ayrıca Hak ve Eşitlik Partisinin 2015 kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan toplam 6 bin 190 lira 6 kuruş gider karşılığı mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, bunun dışında kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Devrimci İşçi Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, kanuna uygun olmayan 471 lira 91 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna karar verildi.

Halkların Demokrat Partisinin (HDP) 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 9 bin 403 lira 65 kuruş gelir, 20 bin lira gider olmak üzere toplam 29 bin 403 lira 65 kuruş parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, bunlar dışındaki bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğu, Türk vatandaşı olmayan bir kişinin yaptığı bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2018, Güçlenen Türkiye Partisinin 2016 yılı hesabı incelemesinde, bilgilerin süresinde verilmediği, mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Parti Genel Merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2018, Güçlenen Türkiye Partisinin 2016 yılı hesabı kabul edilmedi.

Parti genel merkez defterlerini ibraz etmeyen Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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