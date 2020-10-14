Anayasa Mahkemesinin olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapılmadı
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Anayasa Mahkemesinin olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapılmadı

14.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:18
Anayasa Mahkemesinin olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapılmadı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine yaptığı olağanüstü toplantının ardından açıklama yapılmadı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine yaptığı olağanüstü toplantının ardından açıklama yapılmadı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'na ilişkin ihlal kararının ardından, yeniden yargılama yapması için kararın gönderildiği İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki Genel Kurul üyelerinin 3,5 saat süren toplantısının ardından açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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