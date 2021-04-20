Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü töreni ertelendi
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Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü töreni ertelendi

Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü töreni ertelendi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Anayasa Mahkemesinin 59'uncu kuruluş yıl dönümü töreni ve bu kapsamdaki etkinliklerin ertelendiği duyuruldu.

Anayasa Mahkemesinin 59'uncu kuruluş yıl dönümü töreni ve bu kapsamdaki etkinliklerin ertelendiği duyuruldu.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Anayasa Mahkemesinin 59. Kuruluş Yıldönümü Töreni ve bu kapsamda yapılan etkinlikler, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Yargı sistemindeki yerini 25 Nisan 1962'de alan Anayasa Mahkemesi, bu yıl 59. yaşını kutlayacak. Etkinlikler kapsamında, daha sonra belirlenecek bir günde, Yüce Divan Salonu'nda tören ve bilimsel etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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