Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu
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Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu

Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel
Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu

Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin iadesi kararını, "partililerle suçlamalara konu eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadığı" gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

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Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin iadesi kararını, "partililerle suçlamalara konu eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadığı" gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi eksiklik tespit ederek oy birliğiyle iddianamenin iadesine karar verdi.

İade kararının, "partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasa'nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen 'odak olma' fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı" tespitine dayandığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Anayasa'nın 68 ve 69. maddesindeki "odak olma" fiili kapsamında partililerin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasıyla ilgili eylemlerinin iddianamede yeterince işlenmediği tespitini yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede, HDP'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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