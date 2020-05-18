Anayasa Mahkemesine 266 bin 466 bireysel başvuru yapıldı
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Anayasa Mahkemesine 266 bin 466 bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2020'ye kadar yapılan başvuru sayısı 266 bin 466 oldu.

Anayasa Mahkemesine 266 bin 466 bireysel başvuru yapıldı
18.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:52

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2020'ye kadar yapılan başvuru sayısı 266 bin 466 oldu.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde bireysel başvurularla ilgili yayınlanan istatistiklere göre, uygulamanın başladığı 2012'de başvuru sayısı 1342 iken, yıllar içerisinde başvuru sayısında büyük artış yaşandı.

Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu. Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti. Bu sayı 2017'de yarı yarıya azalarak 40 bin 530 olarak belirlendi. 2018'de ise başvuru sayısı 38 bin 186'ya düştü.

Geçen yıl 42 bin 971 bireysel başvuru alındı. Bu yıl 1 Ocak-31 Mart döneminde ise 11 bin 830 başvuru yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesinin kapısı, bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2020'ye kadar geçen sürede 266 bin 466 kez çalındı.

Başvuruların 220 bin 985'i karara bağlanırken, mahkemede karar bekleyen 45 bin 481 dosya bulunuyor.

8 bin 659 bireysel başvuruda ihlal tespiti

Sonuçlanan başvurulardan 198 bin 400'ünü kabul edilemez bulan Anayasa Mahkemesi, incelemeler sonucunda 8 bin 659 dosyada hak ihlali tespit etti. Bir dosyada bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiği kararı verilmesi nedeniyle bu başvurulardaki ihlal sayısı 8 bin 875 oldu.

Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli bir yer tuttu. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarından yüzde 50,5'ini "adil yargılanma hakkının ihlali" oluşturdu. Anayasa Mahkemesi bu konuda 4 bin 482 karar verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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