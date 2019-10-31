Anayasa Mahkemesinden OHAL tedbirlerine ilişkin 3 iptal kararı

31.10.2019 15:22

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere' ilişkin kanununa yapılan itirazlara yönelik kararı resmi gazetede yayınlandı.



Buna göre söz konusu kanunun "terör örgütleri üyeliği veya iltisakı bulunan kişilerin eşlerinin pasaportlarının iptal edilmesini", "kapatılan yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin vakıf üniversitelerine ücret ödemesini" ve "kanun kapsamında alınan kararlar nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulamamasını" içeren maddeler iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle