Anayasa Mahkemesinden "ihsas-ı rey" iddialarına yalanlama
Anayasa Mahkemesi, (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen uygulamaların yer aldığı iddialarını yalanladı.AYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhsas-ı reyde bulunulduğu yolundaki iddia tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi, (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen uygulamaların yer aldığı iddialarını yalanladı.
AYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhsas-ı reyde bulunulduğu yolundaki iddia tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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