Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı
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Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkeme, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 6 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

12.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:15
Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi'nin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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