Anayasa Mahkemesinde koronavirüs tedbirleri
Türkiye'deki ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin konulmasının ardından çeşitli önlemler alan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sürdürüyor.
16.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:24
Türkiye'deki ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin konulmasının ardından çeşitli önlemler alan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sürdürüyor.
İlk teşhisin konulmasının ardından tüm yurt dışı ziyaretleri iptal eden, koridorlara dezenfektan yerleştiren, binanın temizliğini yaptıran Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yeni önlemler aldı.
Bu kapsamda 19 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Genel Kurul Gündemi'nin ertelenmesine karar verildi.
Anayasa Mahkemesinde ayrıca 30 Mart 2020'ye kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacak.
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Kaynak: AA