Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

Anaysa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi.

Tbmm Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeliği için gizli oylama yapıldı. Anayasa Mahkemesi üyeliği için 27 aday arasından üç aday ismi TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu isimler şöyle sıralandı:

"Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan."

Yapılan ilk oylamada 400 oy arandı. Birinci tur oylamada 419 milletvekili oy kullandı. Zülal Erdoğan Bilal 104, Talat Göğebakan 25 ve Kenan Yaşar 282 oy aldı. Bir boş, 7 geçersiz oy kullanıldı.

İkinci tur oylamada ise TBMM üye tam sayısının çoğunluğu arandı. 418 milletvekili oy kullandı. Zülal Erdoğan Bilal 107, Talat Göğebakan 21 ve Kenan Yaşar 284 oy aldı, 6 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada en çok oyu alan iki aday arasında seçim yapıldı. Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Kurula gelerek oylamaya katıldı. - ANKARA

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