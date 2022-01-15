Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlardan üç aday belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlardan üç aday belirlendi

Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlardan üç aday belirlendi
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Baro başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlar arasından TBMM'ye bildirilecek üç adayı belirledi.

Baro başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlar arasından TBMM'ye bildirilecek üç adayı belirledi.

Afyonkarahisar Barosu Başkanıyken 2010'da AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçecek TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu.

TBMM Genel Kurulu, bu üç aday arasından yeni Anayasa Mahkemesi üyesini seçecek.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Baro başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlar arasından TBMM'ye bildirilecek üç adayı belirledi.

title