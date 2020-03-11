Anayasa Mahkemesi, "off-shore" hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Anayasa Mahkemesi, "off-shore" hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu - Haber
Anayasa Mahkemesi, Güncel

Anayasa Mahkemesi, "off-shore" hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Egebank'ın "off-shore" şirketine aktarılan 211 bin doları almak için hukuk mücadelesi başlatan kişinin açtığı tazminat davasında aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesinde mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Anayasa Mahkemesi,

Anayasa Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Egebank'ın "off-shore" şirketine aktarılan 211 bin doları almak için hukuk mücadelesi başlatan kişinin açtığı tazminat davasında aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesinde mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir kişinin Egebank'a yatırdığı 211 bin dolar, bankanın "off-shore" şirketi hesabına aktarıldı.

Vade sonunda mevduatın iadesi istemine "off-shore" şirketi tarafından cevap verilmedi, banka ise "off-shore" şirketiyle tüzel kişiliklerinin ayrı olduğu gerekçesiyle sorumluluk kabul etmeyeceğini bildirdi.

Daha sonra 2001'de Egebank hisselerinin Oyakbank'a devredilmesinin ardından mevduat sahibi, "off-shore" şirketi ile TMSF aleyhine İstanbul 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme Oyakbank hakkında sorumluluğun bulunmadığı, TMSF hakkında ise "husumet yokluğu" gerekçeleriyle davayı reddetti, diğer davalı "off-shore" şirketi hakkında da davanın kabulüne karar verdi.

Bu karar Yargıtay tarafından "davalı Egebank yönünden davanın erken açılmış olması nedeniyle reddine" gerekçesiyle düzeltilerek, onandı.

TMSF'ye mevduatın ödenmesi talebiyle yaptığı başvuru 2004'te reddedilen kişi, TMSF aleyhine maddi ve manevi tazminat talebiyle İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesine dava açtı.

İdari yargı süreci devam ederken 2011'de Yargıtay banka ile "off-shore" şirketi arasında muvazaa olduğu gerekçesiyle daha önceden erken açılmış olması sebebiyle reddine karar verilen davaların yeniden açılabileceğine hükmetti.

Bunun ardından da mevduat sahibi Oyakbank'ın hisselerini satın alan İNG Bank ve TMSF aleyhine 2011'de İstanbul 18'inci Ticaret Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, 10 bin lira ile 204 bin 687 doların İNG Bank adına borcu üstlenen TMSF'den tahsiline hükmetti. Bu karar Yargıtay 11'inci Hukuk Dairesince 2013'te onandı.

İdare Mahkemesi ise İstanbul 18'inci Ticaret Mahkemesi ile İstanbul 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi kararlarıyla hükmedilen tutarın faiziyle birlikte TMSF tarafından mevduat sahibine ödendiği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebini reddetti, davacı mevduat sahibi aleyhine manevi tazminat talebi için 750 lira, maddi tazminat talebi için 37 bin 970 lira olmak üzere toplam 38 bin 720 lira vekalet ücretine karar verdi.

Bu karara karşı yapılan temyiz istemlerinin Danıştay 13'üncü Dairesince reddedilmesi üzerine davacı, TMSF tarafından başlatılan icra takipleri sonucunda 48 bin 581 lira vekalet ücretini ödedi.

Bunun üzerine davacı, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvurucu aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesinde mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine, başvurucuya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karardan

İdari yargılama sürecinin devam ettiği sırada başvurucunun, Yargıtay'ın emsal kararları gereği adli yargıda TMSF aleyhine alacak davası açtığı hatırlatılan kararda, başvurucuya dava konusu alacağının TMSF tarafından ödendiği belirtildi.

Kararda, İdare Mahkemesinin, dava açıldıktan 10 yıl sonra adli yargıda kesinleşmiş karar gereğince başvurucuya ödeme yapılmış olduğu gerekçesiyle reddedilen maddi tazminat tutarı üzerinden 37 bin 970 lira vekalet ücretine hükmedildiği aktarıldı.

İdare Mahkemesinin davanın esasına ilişkin bir değerlendirme yapmaksızın davayı reddettiği vurgulanan kararda, başvurucunun davayı açması konusunda haklı ya da haksız olduğuna ilişkin bir tespitte bulunulmadığına işaret edildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"İdare Mahkemesinin yargılama devam ederken yine başvurucu tarafından açılmış alacak davası sonucuna göre yapılan ödemeyi gerekçe olarak belirtmesi başvurucunun davanın açılmasındaki haklılığını ortaya koyması bakımından önemli bir husustur. Bu durumda başvurucunun yargılama sonucunda davayı açmakta haksız olduğunun tespit edilmediği ve haklılığı başka bir mahkeme kararıyla ortaya konulmuş davanın sonucuna dayandırılarak reddedilen davada başvurucu aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin ölçülü olmadığı ve mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Levent Can Cem Yılmaz Berkay Şahin
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Anayasa Mahkemesi, "off-shore" hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:09:30. #1.15#