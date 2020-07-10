Anayasa Mahkemesi'nden Trump Aleyhine Karar
ABD Anayasa Mahkemesi, Manhattan Bölge Savcısı'nın Başkan Trump'ın vergi beyanları dahil mali kayıtlarına erişebileceği yönünde karar verdi.
10.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:10
ABD Anayasa Mahkemesi, Manhattan Bölge Savcısı'nın Başkan Trump'ın vergi beyanları dahil mali kayıtlarına erişebileceği yönünde karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Demokrat Parti liderliğindeki Kongre komisyonlarının Trump'ın mali kayıtlarına erişebilmesine yönelik alt mahkeme kararlarını ise bozdu
Kaynak: DailyMotion.com