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Anayasa Mahkemesi'nden "Müstehcen Site" Kararı

Anayasa Mahkemesi, içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine BTK Başkanı tarafından resen karar verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nden

Anayasa Mahkemesi, içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine BTK Başkanı tarafından resen karar verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Kaynak: Dunya.com

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