Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı: Yap işlet devret kapsamına alıma itiraz reddedildi
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
24.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:24
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
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Kaynak: Euronews.com