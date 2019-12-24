Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı: Yap işlet devret kapsamına alıma itiraz reddedildi
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Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı: Yap işlet devret kapsamına alıma itiraz reddedildi

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.

24.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:24
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı: Yap işlet devret kapsamına alıma itiraz reddedildi

, Kanal Projesi'nin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.


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Kaynak: Euronews.com

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