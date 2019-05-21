Anayasa Mahkemesi: Mahkumlara Gazete Verilmemesi İfade Özgürlüğünün İhlalidir

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevlerindeki mahkumlara süreli yayınların (gazete ve dergi) teslim edilmemesi nedeniyle açılan davada, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'den yapılan açıklamada 'yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan başvurucuların satın aldıkları dergi ve gazete gibi süreli yayınların çeşitli nüshaları, infaz kurumu eğitim kurullarının aldıkları kararlar uyarınca başvuruculara teslim edilmemiştir. Bu süreli yayınlar hakkında verilmiş bir toplatma ya da el koyma kararı bulunmamaktadır.' denildi. Euronews.com'da Görüntüle