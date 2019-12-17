Anayasa Mahkemesi: Kişinin boşandığı eşine maaşından yüksek nafaka ödemesi hak ihlalidir

17.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:55

Anayasa Mahkemesi (AYM) kişinin boşandığı eşine aldığı maaştan daha yüksek nafaka ödemesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. AYM kararına göre bir kişi boşandığı eşine kazancından daha yüksek nafaka ödemek zorunda değil. Yüksek Mahkeme aylık 950 lira kazanan kişinin boşandığı eşi ve çocuklarına toplam 1000 lira nafaka bağlanmasının kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali olduğuna hükmetti.



Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre olay şöyle gelişti: İbrahim Acar 1994 yılında K.G. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocuğu dünyaya geldi. Çift 2011 yılında ise boşandı. Mahkeme İbrahim Acar'ın boşandığı eşine ayda 100 TL ve her bir çocuk için 75 TL nafaka ödemesine karar verdi. Yargıtay bu kararı onadı. Euronews.com'da Görüntüle