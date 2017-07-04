Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı olarak varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verdi.



Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 8 Şubat 2010'da İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Türkiye İşçi Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.



AYM tarafından yapılan incelemede, 29 Temmuz 2012'deki büyük kongresinden itibaren iki yıl içinde büyük kongresini yapmadığı belirlenen partinin savunmasında, Parti Genel Kurultayının 19 Şubat 2012 tarihli kararı ile partinin kapatılması kararını aldığı, bu nedenle "kendiliğinden sona erdiğinin tespitine" değil zaten kapatılmış olduğuna karar verilmesi gerektiği belirtildi.



Yüksek Mahkeme, bu çerçevede "Türkiye İşçi Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi" talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Muhammed Emin Kuz'un karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verdi.



AYM üyesi Kuz, karşı oy gerekçesinde partinin tüzel kişiliğinin kanun gereği kendiliğinden sona ermesinden sonra yapılan kurultayda alınan kararın yok hükmünde olduğundan bu davada verilecek karara esas alınmasında isabet olmadığı, bu nedenle davanın kabulüne ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verilmesi gerektiğini savundu.