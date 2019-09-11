Anayasa Mahkemesi İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine 'dur' dedi

11.09.2019 17:00

Anayasa Mahkemesi itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesinin zorunlu olduğuna hükmederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel şirketten hizmet almasına karşı çıktı. AYM itfaiye hizmetlerinin belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında olduğuna karar verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hizmet alımları ve israf tartışmaları giderek artarken AYM'den belediyelerin görev tanımıyla ilgili önemli bir karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli karara göre "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile özel bir şirket arasında itfaiye hizmeti alımı sözleşmesinin iptali davasında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan" idari mahkeme iptali için AYM'ye başvurdu. AYM, Danıştay 13. Dairesi'nin itirazı üzerine yaptığı incelemede şu kararı verdi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle