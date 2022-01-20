Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.
AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri