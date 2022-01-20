Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi. - Haberler
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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Güncel, Haber

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