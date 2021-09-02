Anayasa Mahkemesi HDP'nin ek süre talebini kabul etti
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Anayasa Mahkemesi HDP'nin ek süre talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi HDP'nin ek süre talebini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ek süre talebini kabul ederek savunma için 30 gün süre verdi.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ek süre talebini kabul ederek savunma için 30 gün süre verdi.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş ve HDP'ye ön savunma için 2 ay süre verilmişti. Verilen yasal süre dolmadan HDP hukuk komisyonu Anayasa Mahkemesi'nden ek süre talep etmişti.

Mahkeme tarafından verilen ek sürenin sonunda HDP ön savunmasını verecek ve Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin de esas hakkındaki görüşünü bildirecek. Bildirilen görüşün HDP'ye gönderilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen tarihte HDP yetkilileri ön savunmalarını yapacak. Davayla ilişkili bütün belgelerin toplanmasından sonra bir rapor hazırlanacak ve bu rapor da Yüksek Mahkeme'nin üyelerine dağıtılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın toplantı için gün belirlemesinin ardından mahkeme üyeleri de bir araya gelir kapatma istemini görüşecekler.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti
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